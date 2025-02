Sport.quotidiano.net - Dentro la partita. I veneti hanno il peggior rendimento casalingo. Ma i tre punti persi all’andata sono un monito

Conta molto, moltissimo. Per i motivi che ormaiben noti al campionato del Modena e anche per trovarne di nuovi, di stimoli. Perché se è vero che dall’approdo di Mandelli in panchina i canariniriusciti ad equilibrare prima e migliorare poi il percorso, altrettanto vero è che tranquilli proprio non si riesce a stare e giocarsi qualcosa di bello in primavera non sarebbe spiacevole, oltretutto. Che non sia una una salvezza in anticipo, traguardo non banale, sia chiaro. Cittadella, trattasi di tappa sempre molto delicata. Il Tombolato rappresenta luogo ’sacro’ per chi vuol salvarsi in serie B e mettiamoci pure che il Modenaha letteralmente lasciato per strada tre, beh, vien naturale pensare ad una sorta di resa dei conti, sportiva. Che, Mandelli si ritroverà ad affrontare senza il suo giocatore migliore.