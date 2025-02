Gravidanzaonline.it - Denatalità: quali sono le politiche familiari efficaci per aumentare la natalità?

In Italia si fanno sempre meno figli. Una constatazione fotografata anche dall’ultimo report dell’Istat che riferisce di un’ulteriore diminuzione del 3,4% delle nascite nel 2023 rispetto all’anno precedente. Un fenomeno semplicemente da registrare o un problema da contrastare? Parliamone.L’impatto sociali ed economico dellaI dati dell’Istat registrano anche una diminuzione del numero medio di figli per donna (che arriva nel 2023 a 1,20), mentre rimane stabile l’età media delle donne che partoriscono il primo figlio, ovvero 31,7 anni. Cresce, invece, la percentuale di nascite al di fuori del matrimonio, che nel 2023 raggiunge il 42,4%. Il calo demografico passa anche dalla scelta delle coppie di non avere figli o di averne meno rispetto al passato. Il fenomeno è trasversale in tutta Italia e interessa sia le coppie di italiani che quelle straniere, ma è più marcato nelle regioni del Sud rispetto a quelle del Centro-Nord.