Ilveggente.it - Delusione Leclerc, i tifosi già tremano: mazzata Ferrari

Leggi su Ilveggente.it

: il pilota monegasco dellasa che sarà una stagione incredibile. Le sue parole sono unaC’è molta attesa, evidentemente, per il Mondiale di Formula Uno che tra meno di un mese inizierà. C’è molta attesa soprattutto in Italia per vedere all’opera Lewis Hamilton dentro la. Ma anche, ovvio, ha una pressione diversa: il monegasco non è più il primo nelle scelte dei, igià(Lapresse) – Ilveggente.itAnche se, sottolineiamolo, tutti fino al momento anche nelle prove della nuova SF-25 gli hanno fatto sentire il proprio calore. Ma sa benissimo che il rischio enorme è che Hamilton gli possa prendere la scena. Lui però non si nasconde, ha le spalle larghe, sa gestire la pressione enorme che ne deriva dal fatto di guidare appunto una macchina come quella rossa che ha una storia enorme.