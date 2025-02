Ilgiorno.it - Delitto Aloisio, i testimoni si danno malati. Ma scatta l’accompagnamento coattivo

San Giorgio su Legnano (Milano) – I testi si dichiarano, ma per uno di loro la giustizia non aspetta: accompagnamentoalla prossima udienza. Nuovi colpi di scena al processo d’appello bis per l’omicidio di Cataldo, il 34enne imprenditore edile freddato con un solo colpo di pistola e ritrovato senza vita il 27 settembre 2008 nei pressi del cimitero di San Giorgio su Legnano. Ieri, oltre allaanza di Francesco, fratello della vittima, erano attese anche le deposizioni di Elena Farao, moglie di Cataldo, e di Antonio De Luca, l’uomo che lo accompagnò in auto da Bologna a Legnano il giorno del. Entrambi, all’ultimo momento, hanno fatto recapitare certificati medici alla seconda sezione della Corte d’Assise d’Appello di Milano, presieduta da Renata Peragallo.