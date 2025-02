Juventusnews24.com - Deiola avvisa la Juve: «Il Cagliari di Nicola può competere con tutti. Ecco cosa servirà domani»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato in vista di: le dichiarazioni del centrocampista rossoblù alla vigilia del matchAlessandro, centrocampista del, ha parlato a Sport Mediaset in vista della sfida casalinga contro lantus di Thiago Motta. Le sue dichiarazioni.– «C’è molto diin questa squadra, lo si nota anche durante le partite. Dobbiamo affrontaregli avversari con coraggio poiché questa squadra ha le capacità percon, lo abbiamo già fatto vedere! Dobbiamo continuare a mostrare in campo che possiamo vivere momenti emozionanti in questo campionato».Leggi suntusnews24.com