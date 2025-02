Unlimitednews.it - Debutto con vittoria per Chivu, al Parma il derby col Bologna

(ITALPRESS) – Non poteva essercimigliore per Cristiansulla panchina del. La formazione crociata, infatti, supera per 2-0 ilnelemiliano conquistando così la primanel 2025. A decidere il match del Tardini ci pensano Bonny su rigore e Sohm nel finale. Rispetto alle ultime uscite sotto la gestione Pecchia, si vede unpiù accorto in fase difensiva e meno sbilanciato. Delude, invece, ilsotto ritmo per tutti i novanta minuti. Nonostante una prima frazione molto tattica e piuttosto bloccata, ilriesce a tornare negli spogliatoi in vantaggio, grazie al rigore realizzato da Bonny. Serve dunque un episodio per aprire le marcature al Tardini: al 35?, infatti, Beukema intercetta con la mano un pallone vagante in area di rigore.