Juventusnews24.com - De Grandis ridimensiona la Juve: «I bianconeri hanno un difetto. È una squadra giovane e non vedo questo in campo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Deha commentato lo stato attuale della, reduce dall’eliminazione in Champions League contro il PSVStefano Deha parlato della situazione che sta vivendo laallo stato attuale delle cose dopo l’eliminazione dalla Champions League. Ecco le sue parole riferite negli studi di Sky.PAROLE – «Per lantus invece ha un significato ancora diverso, dove invece abbiamo un problema di scarsa personalità perché a mio modo di vedere unache perde nonostante il vantaggio e quando il pallone scotta e non lo prendi più per tutto il secondo tempo e i supplementari, è unache quando se la deve giocare difficilmente la vince con il mestiere, non ci sono i vecchi leader, i vecchi giocatori di un tempo che prendono la palla e addormentano la gara come potevano essere Prilo, Marchisio, Pogba, è unadebole dal punto di vista psicologico, è unamoltoma nongrandi allenatori in».