De Grandis che stoccata! | L’Inter non ha distrutto nulla Milan e Juventus sì

Stefano De, giornalista e opinionista sportivo, è intervenuto in diretta a Sky Sport 24, parlando del momento della stagione del, concentrandosi sui prossimi avversari dei nerazzurri e del Napoli prima dello scontro diretto del 2 marzo, fondamentale in chiave scudetto.IL CONFRONTO – Stefano Deè intervenuto a Sky Sport 24 analizzando quella che secondo lui sarà l’andamento della gara di stasera a San Siro tra Inter e Genoa e quella del Napoli a Como, focalizzandosi in particolare sulle prestazioni non brillanti di Calhanoglu, dal rientro dell’infortunio: «Penso che il Napoli scenderà da secondo in classifica, mi aspetto daluna reazione di orgoglio. C’è il discorso di Calhanoglu, che in qualche modo intacca il modo di giocare del, ma è verosimile che vinca.