Ddl sicurezza, oggi il corteo di protesta in centro a Bologna: i bus deviati

, 22 febbraio 2025 – L’appuntamento è alle 15 in piazza XX Settembre. Arriveranno da tutta la regione i partecipanti alla manifestazione, indetta dalla rete ‘A pieno regime’, organizzata per contrastare il Ddl, attualmente in discussione in Parlamento. Chi partecipa Alcune migliaia di persone, è questa la proiezione, almeno stando all’adesione finora registrata: una cinquantina di realtà, tra associazioni e sindacati, hanno già detto che ci saranno. Il percorso E si ritroverannoin piazza, per poi partire inper il: la meta è piazza Maggiore, dove il serpentone arriverà dopo aver attraversato via Gramsci e via Amendola, per svoltare poi in via Marconi e da lì in via Barberia. La camminata proseguirà in via Farini, piazza Galvani e via dell’Archiginnasio, per concludersi in piazza Maggiore.