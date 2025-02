Liberoquotidiano.it - Davvero un asteroide colpirà la terra? Ecco cosa c'è da sapere

Abbiamo unche ci aleggia sopra la testa. O meglio, 2024 Yr4, è stato rilevato per la prima volta il giorno di Natale dell'anno scorso a una distanza di 824.800 chilometri da noi, che è circa 2,16 volte lo spazio che separa ladalla Luna. Il suo (possibile, ma poco probabile) impatto con il vecchio pianeta blu è previsto per il 22 dicembre del 2032, che non è esattamente ora ma che, come prospettiva (nell'arco temporale delle ere terrestri), è in sostanza dopodomani. Sono giorni, tuttavia, che le proiezioni degli esperti, dei matematici e degli analisti dello spazio rivedono il rischio che ci possa piombare addosso sul serio. All'inizio il suo “grado di preoccupazione” (che in realtà si chiama “indice Torino” ed è il nome di una scala di classificazione del pericolo che un oggetto vicino allapossa schiantarsi sul suo suolo) era dell'1,5%, poi è schizzato su al 3,1%, ora è ridisceso allo 0,16% (questo stando alla rilevazione dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea: i calcoli effettuati dalla Nasa, l'omologa statunitense, sono leggermente differenti perché si basano su un algoritmo diverso e ragguagliano sullo 0,28%, ma il concetto cambia di poco).