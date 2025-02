Movieplayer.it - Daredevil: Born Again, una star di Hawkeye si unisce al cast della serie sul diavolo di Hell's Kitchen

È ufficiale: uno degli attori dientra a far parte deldi. Inoltre, i Marvel Studios hanno rilasciato una nuova featurette. Lo scorso agosto, il noto scooper @MyTimeToShineH aveva anticipato cheavrebbe visto l'apparizione di Tony Dalton,di, nel ruolo di Jack Duquesne. La notizia è ora stata confermata da Variety. Non è ancora chiaro se Dalton interpreterà finalmente il personaggio di Swordmaster, sebbene Jack abbia legami con il crimine organizzato e, grazie a Eleanor Bishop, con Wilson Fisk. È probabile che Jack sia stato coinvolto nei loschi affari di Eleanor, e dato che lei potrebbe rivelare Fisk come la mente dietro le sue attività illegali. Tony Dalton è diventato celebre per il suo ruolo di .