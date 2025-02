Nerdpool.it - Daredevil: Born Again – Torna una delle star di Hawkeye (appariranno anche Clint o Kate?)

Unadi Marvel’ssi unisce al cast di. I fan ricorderanno come inVincent D’Onofrio erato a vestire i panni di Wilson Fisk/Kingpin, ruolo che aveva precedentemente interpretato indi Netflix. Da allora, Kingpin è apparso in Echo, mentre Charlie Cox ha interpretato Matt Murdock/in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law ed Echo. A due settimane dalla prima disu Disney+, ora apprendiamo che un’altradi Occhio di Falco farà la sua apparizione. Ci si chiede se nella prima stagione potremo vedereBarton oBishop.Variety riporta che Tony Dalton riprenderà il ruolo di Jack Duquesne, alias Lo Spadaccino, in. Secondo l’agenzia, Dalton apparirà in due episodi.