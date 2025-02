Daniela Santanchè e le false borse di Hermès il venditore in Versilia | Gliele do io poi lei le porta in tv

Leggi su Open.online

La ministra del Turismoha annunciato che querelerà Selvaggia Lucarelli e il Fatto Quotidiano per l’articolo sulleregalate a Francesca Pascale. Ma intanto il giornale di Marco Travaglio contatta un presuntodi oggetti falsi in. Il quale sostiene di vendere merce tarocca alla ministra: «Lei le prende sul mare, si mette sotto la tenda, per non farsi vedere. In tv poi vedo che le mielesempre, ma quando leno questi personaggi nessuno dubita». E anche l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi conferma la ricostruzione: «Tutto vero. Poi dicono i napoletani. Che figura di merda.». E lei, in quanto pubblico ufficiale, potrebbe rischiare se non denuncia. LediLecheha regalato a Pascale sono una Birkin e una Kelly dal valore teorico di 18 mila euro.