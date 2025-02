Metropolitanmagazine.it - Daniel Craig reagisce all’acquisizione di James Bond da parte di Amazon

saluta i produttori di, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Il duo ha annunciato giovedì i suoi piani di ritirarsi dal franchise di 007 e cedere il controllo creativo adMGM. “Il mio rispetto, la mia ammirazione e il mio amore per Barbara e Michael rimangono costanti e inalterati“, ha detto, che ha interpretato la spia soave in cinque film di successo, in una dichiarazione esclusiva a Variety. “Auguro a Michael un lungo, rilassante (e meritato) pensionamento e qualsiasi iniziativa Barbara intraprenderà, so che saranno spettacolari e spero di poterne far“.In un accordo storico che ha sconvolto Hollywood,MGM, Wilson e Broccoli hanno formato una compagnia per ospitare i diritti di proprietà intellettuale di. Le tre parti rimarranno comproprietarie del franchise, ma lo studio avrà il controllo creativo sui progetti futuri.