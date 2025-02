Dall’embargo al prendere per fame una popolazione il passo è breve E le turpitudini dilagano

Leggi su Ildenaro.it

Una teoria, formulata nell’ agosto del ’45 dal fisico Albert Einstein all’indomani del lancio di bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, attualmente sta facendo ancora proseliti di ogni genere come non era successo mai prima d’ora, a tutte le latitudini. Continua a attirare, oggi con accresciuto interesse, la sintesi spietata che il grande fisico espresse,precisamente di non saper ipotizzare con quali armi sarebbe potuta essere combattuta la terza guerra mondiale, mentre era certo che la quarta sarebbe stata affrontata con pietre e bastoni. Che i conflitti e gli altri turbamenti sociali (attentati, sabotaggi e altre forme di terrorismo), siano all’ordine del giorno e vadano nel senso dell’anatema di Einstein, è ormai realtà. Quanto potrebbe succedere ancora sembra fin’ora in linea con le previsioni di quel genio.