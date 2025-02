Cultweb.it - Dall’agguato nel ’68 alla morte nell’87: gli ultimi anni di Andy Warhol furono tragici

Il 3 giugno 1968,venne raggiunto da diversi colpi di pistola nel suo ufficio al 33 di Union Square West, a New York. A sparare fu Valerie Solanas, una scrittrice radicale convinta che l’artista volesse derubarla delle sue idee., dichiarato morto per qualche istante, sopravvisse dopo un intervento durato ore, ma il suo corpo e la sua mente nonmai più gli stessi. L’episodio lo rese più paranoico e riservato, accentuando la sua già intensa paura degli ospedali. Questo terrore si rivelò fatale. nel 1987, dopodi rinvii, si sottopose a un’operazionecistifellea da cui non si risvegliò mai più.Solanas era una figura marginale nel mondo artistico newyorkese e autrice dello SCUM Manifesto, un’opera estremista che auspicava l’eliminazione del genere maschile. Ossessionata dall’idea chele avesse sottratto il manoscritto di una sua commedia, iniziò a tormentarlo con richieste e minacce.