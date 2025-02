Tvplay.it - Dalla Roma alla Juve, i bianconeri pronti all’assalto

Lantus vorrebbe pescare in casaun pezzo importante in vista della prossima estate: un colpo che piace sia a Thiago Motta che al direttore sportivo GiuntoliI giallorossi non sono propensi ad una cessione ma di fronte ad un’offerta concreta e di una certa portata potrebbero anche mollare la presa. Vediamo se Giuntoli riuscirà a formulare una proposta adeguata alle richieste di Ranieri e Ghisolfi., i(TvPlay – ANSA) Thiago Motta è in bilico per la prossima stagione, dopo l’eliminazione in Champions League contro il PSV che ha lasciato tutti di stucco. Giuntoli sta pensando di dare una chance all’ex tecnico del Bologna solo con un gran finale di campionato e un piazzamento comodo tra le prime quattro in classifica. A prescindere dall’allenatore serviranno comunque la prossima estate alcuni acquisti mirati, per andare a rinforzare una rosa che presenta alcune lacune.