Dalla riviera all’Ariston | gli occhiali di Annibali a Simone Cristicchi

Al di là dei verdetti dell’Ariston, la 75esima edizione del Festival di Sanremo segna un importante traguardo per le eccellenze artigianali e imprenditoriali del Piceno. Nelle giornate del Festival le creazioni degli artigiani associati alla Cna di Ascoli Piceno hanno trovato spazio nel Villaggio del Festival a Villa Ormond, dove la Camera di Commercio delle Marche ha allestito un’area interamente dedicata alle eccellenze marchigiane, proseguendo in un percorso di valorizzazione intrapreso già a partire dallo scorso anno. Grazie al prezioso contributo del giornalista e critico musicale marchigiano Michele Monina, i cantanti in gara hanno trovato ospitalità all’interno del Villaggio del Festival, concedendosi a interviste e contributi esclusivi anche al di fuori del palco dell’Ariston. È il caso, tra gli altri, di, cantautore romano che negli spazi del Villaggio del Festival ha ricevuto in dono deglida vista firmati dal sambenedettese Massimo