Quotidiano.net - Dalla gloria al rischio esilio, Zelensky sempre più solo. Ora teme il rivale Zaluzhny

Roma, 21 febbraio 2025 – Da eroe di guerra e alleato di ferro, ricevuto al Congresso con tutti gli onori, a personaggio da ignorare o addirittura di cui sbarazzarsi. E magari da mandare ina Londra o Parigi. Il cambio di amministrazione negli Stati Uniti ha provocato una vertiginosa parabola discendente dei rapporti fra il leader ucraino Volodymyre la presidenza americana, ora rappresentata da Donald Trump. Il tutto mentre il popolare generale Valery, destituito un anno fa dallo stessodopo forti divergenze e spedito a fare l’ambasciatore a Londra, potrebbe tornare a Kiev come un boomerang per il presidente, da sfidante alle elezioni. Un voto che sarà parte di qualsiasi road map per la pace. Il presidente ucraini Volodymircon Valery, rimosso da capo delle forze armate e sostituito da Oleksandr Syrsky, in una foto postata dallo stessosul suo profilo Facebook, Kieve, 8 febbraio 2024.