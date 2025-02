Ilfattoquotidiano.it - Da Wembanyama a Bosh, cos’è la trombosi venosa profonda e perché “i giocatori di basket sono più esposti”: lo studio spagnolo

Infiammazioni croniche, traumi ripetuti nel tempo e viaggi in aereo eccessivamente lunghi. Il casoè solo l’ultimo di una lista di cestisti colpiti danel pieno della carriera agonistica. La stella francese dei San Antonio Spurs salterà il resto della regular season Nba, a causa proprio di un fastidio alla spalla destra accusato al termine dell’All-Star game disputato lo scorso weekend: “Non sentiva del tutto normale il suo braccio. Ecco ciò che ha detto al nostro staff medico. Lo hanno sottoposto agli esami ed è così chearrivati a questa diagnosi. Non c’è alcuna preoccupazione per la sua salute a lungo termine o per il suo ritorno all’attività cestistica”. Secondo unocondotto da alcuni ricercatori della sanità pubblica spagnola nel 2015, gli sportivi (e in particolar modo i cestisti) sarebbero maggiormentea questo tipo di patologia.