Sport.quotidiano.net - Da Pozzo fa volare la Pianese, 1-0 a Carpi e quarta vittoria di fila

, 22 febbraio 2025 – Nonostante le assenze di tre titolarissimi come Polidori, Nicoli e bomber Mignani lavince la suagara disbancando il “Cabassi” digrazie ad un rete nel finale di Dache garantisce (in attesa del completamento del 28esimo turno) il sesto posto in classifica. La gara in Emilia era iniziata con ritmi relativamente alti. Al 6’ Bacchin trova Nardi (schierato in attacco al posto di Mignani) che tira ma colpisce un difensore. Poi crescono i modenesi. Al 15’ è un miracolo di Boer a salvare i suoi: il portiere, in uscita bassa, ferma l’azione di Sall, lanciato a rete, e devia il tiro in corner da distanza ravvicinata. Al 20’ è ancora Sall ci riprova stavolta con un destro a giro che centra il palo. Nel primo tempo i biancorossi creano le occasioni migliori: al 35’ Rossini scende sulla destra e serve Fossati al centro, ma Boer anticipa l’attaccante, impedendogli di calciare.