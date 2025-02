Tg24.sky.it - Da Papa Francesco a Sanremo, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi su Tg24.sky.it

Ore di apprensione per, ricoverato negli scorsi giorni a causa di una polmonite bilaterale. Le condizioni restano stabili, ma mentre si rincorrono voci su un possibile ritiro di Bergoglio, che durante la degenza ha incontrato Giorgia Meloni, proprio da Roma arriva una storia di malasanità. Protagonista un 35enne operato per errore, dopo che i medici avevano scambiato i vetrinibiopsia relativi ad una persona effettivamente malata, a cui non si sa se sia mai stato comunicato l’esito dei propri esami. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dopo la denuncia per lesioni gravi che ha sporto l’uomo coinvolto nella vicenda. Guai in vista per la tiktoker Rita De Crescenzo, famosa per essere stata la principale 'animatrice' dei viaggi di pullman a Roccaraso, convocata a processo a Napoli.