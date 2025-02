Ilrestodelcarlino.it - Da Maggio a De Piscopo. Torna "Civita Jazz Festival"

Tre serate con ospiti di spicco per la terza edizione del "" al teatro Annibal Caro dinova, sotto la direzione artistica di Luca Scagnetti. Si parte sabato 15 marzo con Antonioe il suo "cantaDALLA in", celebrazione delle liriche di Lucio Dalla con sonorità proprie del genere. Ad accompagnarlo i musicisti William Greco (pianoforte) e Daniele Di Bonaventura (bandoneon); in apertura di concerto la cantantenovese Sofiambene "Kimono". Sabato 12 aprile la leggenda internazionale Tullio Deporterà anova una tappa del suo nuovo tour, "I colori della musica", tra emozioni e ricordi legati alla sua carriera. In chiusura di edizione, sabato 3, il duo Marcotulli-Varela con Marina Paje: un viaggio avventuroso alla ricerca di quei suoni alla base di tutta la storia del, passando per sonorità ritmiche del flamenco, arabo e della musica indiana.