Iodonna.it - Da chi deve raccogliere accogliere la trasformazione in arrivo a chi trovato la giusta motivazione per agire. L’oroscopo della settimana

Leggi su Iodonna.it

Da chi non ne può più dell’incertezza a chi ha preso coscienza di dover lasciare andare qualcosa o qualcuno. Ecco le previsioni deldi Francesca TumiatiAriete21 marzo – 19 aprileNella vostra testa frulla la domanda: “Cosa volete farevostra vita?”. E voi avete un nuovo progetto di vita, un piano B che cambia l’esistenza.Parola chiave: progettare.Toro20 aprile – 20 maggioTutto è cambiato in meglio. Si avverte una certa emozione per come vi siete mossi rapidamente, pur mantenendo i piedi per terra.Parola chiave: gratificazione. Leggi anche › Oroscopo dell’amore 2025: le previsioni per tutti i segni Gemelli21 maggio – 21 giugnoBasta incertezza, sentite l’urgenza di prese di posizione nette.