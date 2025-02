Ilrestodelcarlino.it - Cybersecurity. Ecco il seminario Cna dedicato alla privacy: "Prioritario proteggersi"

Sono lontani i tempi in cui il termine ‘hacker’ si incontrava soltanto nei racconti di narrativa cyberpunk o nei film di fantascienza: in un mondo sempre più interconnesso, nel quale i dispositivi elettronici rappresentano dei veri e propri prolungamenti della nostra persona, la sicurezza informatica è ormai un tema cruciale. Ciò vale sia per i cittadini, sia per le imprese, tant’è che la domanda che, attualmente, gli imprenditori si pongono, non è più ‘se’ rischiano di subire un attacco informatico, ma ‘quando’ ciò avverrà. A loro, in particolare, è rivolto ilgratuito ‘e sicurezza informatica nel 2025’, a cura di Cna Forlì-Cesena. L’appuntamento, in programma lunedì alle 17 nella sala ‘Domeniconi’ della sede di Forlì (Via Pelacano 29), è infatti aperto a professionisti e chiunque voglia sapere qualcosa di più sull’argomento.