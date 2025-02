Ilrestodelcarlino.it - Cultura, il super consulente. Un incarico diretto a Piergiorgio Paterlini. Percepirà 110mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è chi lo chiama ‘’ o ‘collaboratore’, ma anche chi lo definisce ‘l’assessore ombra’. Nel backstage dei servizili del Comune di Reggio – si fa per dire, visto che in realtà è in prima linea e sotto le luci dei riflettori – c’è, 70 anni, scrittore e giornalista in pensione (noto per aver fondato con Michele Serra e Andrea Aloi, il giornale satirico Cuore). E ora è noto anche il suo compenso:lordi per il biennio 2025-2026 più altri 5mila percepiti nel 2024 per alcuni progetti, tra cui Welcome Stories (una serie di autori ospitati negli alberghi della città, chiamati poi a scrivere e pubblicare un breve racconto su Reggio), come si legge nell’conferito dal Comune con una determina firmata il 29 novembre scorso dal dirigente Massimo Magnani.