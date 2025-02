Sport.quotidiano.net - Ct Firenze, incroci da tabellone

Leggi su Sport.quotidiano.net

Al Circolo Tennisinizia oggi ilprincipale del Torneo di ‘Seconda Categoria Lim. 2.5 dopo una fase eliminatoria di alto livello. La manifestazione è solo di singolare e terminerà con le finali in programma domenica 2 marzo. Numeri importanti per il primo appuntamento ufficiale dell’anno con circa 200 iscritti framaschile e femminile, sotto la regia del maestro Riccardo Balzanti e dello staff del Ct. Il torneo di Seconda categoria vuol dare l’opportunità di un confronto fra i migliori della Toscana, ma ci sono anche ragazzi provenienti da fuori regione. Per il club centenario delle Cascine è l’inizio di un 2025 di valore, che lo vedrà protagonista ad aprile nella settimana di Pasqua con il Torneo Internazionale Under 18 che vedrà la presenza dei migliori giocatori al mondo di questa categoria.