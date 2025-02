Ilfattoquotidiano.it - Crozza, il monologo sulla situazione internazionale: “L’Europa? Inutile, è la Tajani del pianeta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauriziocommenta lapolitica: “È l’America che decide come va la storia. Da quando ci hanno liberati dal nazifascismo ci tengono al guinzaglio.è un po’nel mondo. È ladel”“Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”L'articolo, il: “, è ladel” proviene da Il Fatto Quotidiano.