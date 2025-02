Calcionews24.com - Crisi Milan, Cafu: «Cercare i colpevoli non serve, la stagione è ancora lunga. Conceiçao è l’uomo giusto per svoltare, quel che finora ha fatto non conta nulla»

L’ex difensore rossonero ha parlato della situazione complicata in casae della squadra allenata da Conceicao. Le parole Come si risolleverà ildall’eliminazione ai playoff di Champions? Prova a rispondere, a questa e ad altre domande, il brasiliano Marcos, che in rossonero ha trascorso anni vincenti. Ecco alcuni estratti della sua intervista .