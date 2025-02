Dilei.it - Crema mani, 5 prodotti top (consigliati dall’esperta) contro freddo e pelle screpolata

Troppi lavaggi, l’uso di sostanze irritanti, ma anche ile il vento: ladelleè un problema piuttosto comune. La soluzione? Unache consenta non solo di nutrire e idratare in profondità, ma che aiuti anche a ristabilire la barriera cutanea naturale che funge da scudo per la.In vendita si possono trovare tantissime creme, ma non tutte sono valide come sembra. Abbiamo chiesto all’esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, di svelarci i segreti per avere unasempre idratata e itop da comprare subito!Come idratare leL’esperta Camilla Gentili – Laureata in Medicina Estetica“Il primo step da seguire è senza dubbio lo scrub” – ci rivela l’esperta – “Consente infatti di eliminare le cellule morte, esfoliando delicatamente e preparando laa ricevere i principi attivi dei trattamenti, rendendola più reattiva”.