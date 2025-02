Secoloditalia.it - Cpac, Meloni: Trump non si allontanerà dall’Europa, con lui e l’Ue una pace giusta per Kiev

«Non potevo mancare a questa edizione del, seppur da lontano». È con questo incipit che scalda la platea, e che a più riprese tributa applausi a scena aperta a Giorgiain video col suo intervento alla convention dei conservatori americani in corso a Washington. «Oggi mi rivolgo a voi con l’orgoglio di rappresentare, in qualità di Primo Ministro, una Nazione straordinaria: l’Italia», ha esordito la premier, proseguendo: «Una Nazione che ha un legame profondo e indissolubile con gli Stati Uniti. Legame forgiato dalla storia e da valori condivisi, incarnato anche dai tantissimi americani di origine italiana che da generazioni contribuiscono alla prosperità dell’America. A loro dico grazie, per essere eccezionali ambasciatori della passione, della creatività e del genio italiani».