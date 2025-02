Cpac Meloni | L' Italia sta meglio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.25 "La propaganda diceva che un governo conservatore avrebbe isolato l', scoraggiato gli investitori,soppresso le libertà, ma erano fake. L'sta, occupazione a livelli record, l'economia cresce, il flusso degli immigrati si è ridotto del 60%.Stiamo facendo aumentare le libertà in tutti gli aspetti della vita del paese". Così Giorgia,in un messaggio alla convention dei conservatori in Usa. "ha capito prima di tanti che la battaglia politica per i nostri valori non è degli Usa ma dell'Occidente".