Lanazione.it - Cp, battere il Sarzana per la salvezza

HOCKEYl’Hockeyper blindare ladiretta e un posto nei preliminari playoff. E’ questo l’obiettivo del Circolo Pattinatori Grosseto per la gara di stasera alle 20,45 in via Mercurio. Sservirà un’altra gara di sacrificio, concentrazione e cuore contro un avversario che arriverà in Maremma per giocarsi una delle ultime carte per evitare i playout. "E’ ovvio – sottolinea Mariotti – che in caso di vittoria, a 25 punti, con dieci lunghezze sul, sarebbe chiude il discorso per quello che riguarda la. Con un successo il Grosseto, anche per gli scontri diretti che propone il calendario, sarebbe fuori dai playout e giocherebbe le sei ultime giornate con la mente più sgombra". I convocati: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, De Oro, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan.