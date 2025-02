Notizie.com - Covid, mascherine contraffatte: FdI e FI si spaccano. Cosa sta accadendo nella maggioranza in queste ore

Iltorna a tenere banco: non (per fortuna) per quanto concerne la diffusione del virus mapolemica politica. Con ladi governo che è di nuovo preda di attriti.: FdI e FI sistainore (ANSA FOTO) – notizie.comStavolta lo scontro si consuma tra Fratelli d’Italia da un lato e Forza Italia dall’altro. Al partito guidato da Antonio Tajani non è piaciuta la mossa dei parlamentari FdI componenti della commissionedi convocare una conferenza stampa per denunciare “lo scandalo emerso”.In sintesi: Fratelli d’Italia solleva il caso di “880 milioni di, pagate 1,25 miliardi e acquistate dal commissario Arcuri a 3-4 volte il prezzo di mercato”. I parlamentari FdI denunciano quindi uno spreco di denaro pubblico che sarebbe passato per una serie di operazioni non proprio trasparenti, come sottolineato dalla deputata Alice Buonguerrieri: “In nome della necessità politica, la pubblica amministrazione avrebbe derogato a tutte le norme in vigore”.