Covid, io il primo caso a Bergamo? Ai miei familiari dissero di tacere e chiudersi in casa”

Gazzaniga. No, non è tutto iniziato il 23 febbraio 2020, quando l’ospedale di Alzano venne chiuso e riaperto dopo la scoperta dei primi due tamponi positivi. Se quella data segnò l’inizio di un incubo collettivo, per un 69enne infermiere in pensione di Gazzaniga e la sua famiglia quell’incubo iniziò in solitaria, con 24 larghissime ore di anticipo. Il motivo? Di tamponi positivi ce n’erano già altri. “Uno era il mio – racconta Aldo Porcellana -. Aidi fare silenzio, di non parlarne con nessuno e diin”. A cinque anni esatti da quel 22 febbraio, Porcellana accetta di raccontare la sua storia. Una delle tante emerse grazie al lavoro d’inchiesta della Procura di. Inchiesta sulla quale, ormai da qualche mese, è calato il sipario dell’archiviazione.