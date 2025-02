Tg24.sky.it - Covid, 5 anni fa il primo caso: i decessi tornati ai livelli pre-pandemia nel 2024. I dati

Un bilancio nel quintoversario dall'inizio dell'emergenza e delitaliano accertato a Codogno. Nel 2020 i morti (per tutte le cause) sono stati 101mila in più rispetto alla media che si registrava prima della. Dal rapporto tra numero die percentuale di popolazione anziana emerge che il nostro Paese è riuscito a gestire il coronavirus meglio di altri. Anche di questo tema si è parlato nella puntata del 21 febbraio di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24