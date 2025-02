Sport.quotidiano.net - Così in campo. Granata rimaneggiati. Reinhart e Pettinari nella lista degli assenti

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti; Ignacchiti, Kabashi, Sersanti; Vergara, Gondo, Portanova. A disp. Sposito, Nahounou,, Fiamozzi, Urso, Cigarini, Stulac, Kumi, Girma, Marras, Maggio, Vido. All. Viali. CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Melegoni, Cicconi; Cherubini, Finotto. A disp. Ravaglia, Mazzi, Illanes, Fontanarosa, Bouah, Belloni, Milanese, Capezzi, Cavion, Giovane, Manzari, Torregrossa. All. Calabro. Arbitro: Daniele Rutella di Enna.Assistenti: Mario Vigile di Cosenza e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria.Quarto ufficiale: Alberto Poli di Verona.Var: Antonio Di Martino di Teramo.Avar: Luigi Nasca di Bari.Stadio: del Tricolore (ore 15). CARRARA – La Reggiana per la sfida odierna dovrà fare a meno dei lungodegenti Rozzio, Brekalo e del secondo portiere Motta.