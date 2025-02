Lettera43.it - Così il 20 febbraio 1986 decisi di diventare milanista: il racconto della settimana

È giovedì 20. Quattro e mezza del pomeriggio. Splende il sole in Piazza Leonardo da Vinci e davanti all’entrata dell’omonima scuola elementare sono assiepate decine di mamme, strette fra sciarpe e cappotti, in attesa che i loro figli escano dal grosso portone che si affaccia su una pista di pattinaggio nuova di zecca. Tra loro, avvolta in una pelliccia nera, nascosta dietro un paio di occhiali da sole di Cartier c’è anche Valentina, la mia matrigna. Un bel viso chiaro, senza trucco, due grandi occhi, tra l’azzurro e il verde, che la fanno somigliare all’attrice Veronica Lario. Al guinzaglio ha un cane di taglia media, Mimì, un incrocio tra un setter e un volpino, nero, dello stesso colorepelliccia.Veronica Lario nel 1994 (Getty Images).Appena sceso dalle scale, in un androne che mi sembra enorme, come esco fuori e la vedo le corro incontro, le salto al collo e la prendo per mano, con il Montgomery blu aperto sul petto, gli alamari che ciondolano e le stringhe delle mie Adidas bianche da basket slacciate.