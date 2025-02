Ilfoglio.it - Così gli Stati Uniti stanno facendo il palo all’avanzata russa in Ucraina

Tre anni fa, Putin mosse un mastodonte militare, dalla frontierae da quella bielo, alla volta di Kyiv, completa delle uniformi da parata, al fine di occupare l’, destituire Volodymir Zelenskyj (il verbo sta per esautorare o, alla bisogna, assassinare) e sostituirlo con un fantoccio del Cremlino, un rianimato Janukovy? o l’oligarca di corte Medvedchuk. L’impresa gli è costata finora – non a lui, lui è quello che non paga, ma ai popoli della Federazione– una cifra incerta di morti e feriti che può avvicinarsi agli 865 mila numerati a ieri dalle fonti ucraine. Ora Trump, nel ruolo di volonteroso proxy del collega del Cremlino, promette di liberare l’dall’impostore Zelenskyj e sostituirlo con un uomo suo, senza colpo ferire. Tuttavia Trump e la sua banda non agiscono all’esclusivo servizio di Putin, e si riservano l’estorsione, da briganti di passo, delle “terre rare”, come un’armata M23 all’assalto di Goma e di Bukavu e delle miniere congolesi.