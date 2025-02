Laprimapagina.it - Cosenza. Morto il figlio di Mario Occhiuto: perdere un figlio a trent’anni un dolore immenso

Francescodel senatore ed ex sindaco die nipote del presidente della Regione Calabria Roberto, è deceduto nella notte. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Annunziata” in condizioni disperate dopo una caduta dall’ottavo piano dell’abitazione di famiglia in viale Mancini, nel centro di.I tentativi di soccorsoI sanitari, inizialmente, avevano valutato un trasferimento in elisoccorso a Catanzaro, ma le gravi condizioni del giovane hanno reso necessario un immediato intervento di rianimazione all’ospedale ditramite ventilazione meccanica assistita. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano.Indagini in corsoLa salma è attualmente nell’obitorio dia disposizione dell’autorità giudiziaria.