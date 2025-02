Lapresse.it - Cosenza, morto Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario

dell’ex sindaco die attualedi Forza Italia,, ènella notte. Il 30enne, studente in Psicologia e nipote del governatore della Calabria, Roberto, ieri sera è precipitato, per cause in corso di accertamento, da una finestra all’ultimo piano dell’abitazione di famiglia. Era ricoverato all’ospedale Annunziata di. Inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita.