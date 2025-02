Calcionews24.com - Cosa significa che il ranking UEFA si è abbassato per l’Italia?

Leggi su Calcionews24.com

Negli ultimi anni il calcio italiano si è sforzato, in vari modi, di riconquistare un ruolo di primo piano in Europa. Lo ha fatto investendo in squadre competitive, in prestazioni di alto livello e, quindi, anche presidiando i principali campionati europei. Negli ultimi mesi si è respirato un vento molto favorevole, sia per il dinamismo .