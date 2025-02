Linkiesta.it - Cosa pensa ChatGpt del mercato del lavoro italiano

Leggi su Linkiesta.it

«Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto».È una citazione ormai abusata di un testo di Antonio Gramsci. Gli indifferenti in realtà non esistono perché, come fa notare Gramsci, le loro azioni e le loro omissioni mostrano la loro vera natura, li collocano dentro un determinato contesto sociale e, a volte, ideologico.L’intelligenza artificiale nasce con la pretesa di essere neutra e indifferente. Gli output forniti dal software mostrano una realtà diversa. Con modalità spesso ambigue e sfuggenti, le risposte fornite dai bot fanno emergere i principi sociali e ideologici su cui è costruito il singolo sistema di intelligenza artificiale.