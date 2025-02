Tuttivip.it - “Cosa ho trovato nella valigia”. Grande Fratello, l’annuncio di Alfonso: chi è stato, ora cambia tutto

Leggi su Tuttivip.it

D’Apice ha lasciato da pochi giorni la Casa del, dopo aver preso parte al reality come uno dei concorrenti più chiacchierati. Già noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, l’ex gieffino ha vissuto un percorso intenso, segnato dalla fine della sua relazione con Federica Petagna, uscita dal programma diversi mesi fa.Durante la sua esperienza all’interno della Casa,ha iniziato una storia con Chiara Cainelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La loro intesa ha attirato molte attenzioni, tra chi credeloro sincerità e chi invece sospetta che il legame siacostruito ad arte per ottenere consensi. Dopo, è risaputo che nei reality le coppie attirano un forte seguito.“La coppia più bella non c’è più”., tra loro è finita nel peggiore dei modi: “Colpa sua”serata di ieri,è tornatoCasa per confrontarsi con alcuni dei suoi ex compagni di avventura.