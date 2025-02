Oasport.it - Cosa è successo a Giorgia Collomb: come sta l’azzurra dopo la caduta a Sestriere

è uscita a metà della prima manche del gigante di, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.è scivolata in una curva dove poco prima Alessia Guerinoni era andata in testacoda, finendo nelle reti. La 18enne era dolorante e si è rialzata a fatica, toccandosi la schienal’incidente. Fortunatamente non sembrano esserci serie conseguenze per la nostra portacolori, che in quel momento accusava un ritardo di otto decimi ed era in lotta per qualificarsi alla seconda manche.era al suo rientro in garala sua prima apparizione in carriera ai Mondiali, dove ha conquistato la medaglia d’oro nel parallelo a squadre ed è poi stata ventunesima in slalom.non riesce a qualificarsi alla seconda manche di una gara del massimo circuito internazionale itinerante dallo scorso 1° dicembre, quando poi fu 16ma nello slalom di Killington (il giorno prima fu 19ma in gigante).