Cosa c' è nella caraffa

È la moda del momento. Non c’è ristoratore di tendenza e soprattutto green correct che non si vanti di averla nel menu. I più sfrontati non aspettano nemmeno che il cliente cominci a ordinare e piazzano già lad’acqua del rubinetto microfiltrata, con tanto di scritta chimica «H2 O», in bella mostra sul tavolo. Idem nelle case. Se al rubinetto non è attaccato il sistema di filtraggio, sei out, non ami la natura o, quantomeno, sei preistorico. L’acqua potabile trattata è un imperativo per chi vuole il distintivo di paladino dell’ambiente con la motivazione di combattere la plastica e risparmiare il vetro. Salvo poi scoprire sul conto che lagli è costata quanto un litro di minerale in bottiglia. Sorride, invece, il ristoratore che ha fatto bingo: risparmia sul frigo, non deve preoccuparsi di avere un magazzino per lo stoccaggio e ci guadagna pure.