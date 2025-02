Secoloditalia.it - Corvetto, scappa in scooter dalla polizia per 3 chilometri. Il marocchino arrestato è un amico di Ramy

Ancora un alt non rispettato a, la fugasu unoa tutta velocità e l’incidente finale, per fortuna senza feriti. Tante le coincidenze con il tragico inseguimento di novembre della moto cone Fares (alla guida), fuggiti a un posto di blocco. Fuga all’impazzata che si è conclusa con la morte del diciannovenne egiziano. A colpire non soltanto la dinamica quasi identica. Ma il fatto chefermato eper resistenza nel quartiere milanese fosse undie Fares. Il 24eenne, con precedenti penali, infatti era stato controllato più dagli agenti insieme ai due ragazzi we i tre si conoscevano.Nuovo inseguimento a, stessa dinamica diL’inseguimento, questa volta delladi Stato, è avvenuto venerdì mattina. Sono le 10.