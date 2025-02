Lanazione.it - Cortona, il consiglio comunale di venerdì 28 febbraio

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 222025 –, ildi28Diciassette punti all’ordine del giorno fra cui le modifiche ai regolamenti del Centro storico e delle Strade vicinali È convocato per28alle ore 15 ildi. Sono 17 i punti all’ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate interrogazioni, interpellanze e mozioni. Fra queste ultime sono annunciate quelle del Gruppo Pd per potenziamento del trasporto pubblico locale per favorire l'accesso alle scuole secondarie di secondo grado del territorio e per misure urgenti per la sicurezza di, quella del Gruppo Futuro persulla promozione della transizione energetica e disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee o non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ed eolico, quella del Gruppo Mapcentro destra per esprimere solidarietà del mondo agricolo in protesta e infine quella del Gruppocivica sulla realizzazione dell’acquedotto in località San Pietro a Cegliolo zona Il Borgo.