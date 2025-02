Dayitalianews.com - Cortina d’Ampezzo, sciatore minorenne muore dopo essersi schiantato contro un albero

Leggi su Dayitalianews.com

Sangue sulle montagne italiane, dove unodi origini inglesi è morto in seguito ad un incidente sciistico. La tragedia si è consumata a, in provincia di Belluno, nel comprensorio del Lagazuoi, dove il ragazzo avrebbe perso illlo degli sci schiantandosiunl’allarme sono sopraggiunti sul posto i sanitari del Suem con l’elicottero, ma purtroppo per il giovane, che sarebbe morto sul colpo, non c’era più niente da fare.L'articolounproviene da Dayitalianews.