Amica.it - Corta, midi o lunga, è in grado di elevare ogni outfit della stagione fredda

Leggi su Amica.it

Se c’è un capo del guardaroba invernale che riesce in un attimo a risollevare il morale anche all’più semplice, è senza dubbio la gonna di pelle. Grazie alla sua superficie lucida e sensuale ha infatti il potere di mettere in risalto qualsiasi capo e di enfatizzare le forme del corpo. Ma non esiste una sola gonna di pelle. I modelli sono tanti, così come le lunghezze. Il mood di un look può cambiare decisamente se si sceglie di indossare una minigonna aderente, una longuette a tubo, un modellosvasato o una gonna extra long a colonna.Tutto sta nel trovare la versione giusta, che si adatti al proprio stile e alle proprie abitudini. Ecco quindi 3 ideefacili da replicare e a prova d’errore da sperimentare durante lainvernale, una perlunghezza.